L’Oréal ha annunciato un nuovo investimento nel settore del bodycare attraverso il fondo di joint venture Bold. La decisione riguarda il brand statunitense Hanni, specializzato in prodotti eco-consapevoli. Questa operazione si inserisce nelle strategie di ampliamento del portfolio del gruppo nel mercato dei prodotti di cura del corpo. La partnership mira a sostenere la crescita di Hanni nel segmento dei prodotti sostenibili e naturali.

Un nuovo investimento per uno dei gruppi del beauty più potenti al mondo. Il fondo di joint venture Bold di L’Oréal ha infatti deciso di investire nel brand di bodycare eco-conscious Hanni. Questa operazione è una conferma di un sempre più crescente interesse verso una categoria, quella del bodycare, che sta evolvendo rapidamente. Ad ora non sappiamo i dettagli finanziari dell’operazione. L’Orèal investe nel brand di bodycare Hanni. Grazie ad un post su LinkedIn Bold, il segmento della cura del corpo, sta entrando in una nuova fase. A lungo percepito come funzionale e poco coinvolgente, ora si dedica ad una fase “più sofisticata ed esperienziale”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Oréal investe nella statunitense Hanni (e nel bodycare)

Notizie correlate

Leggi anche: L´oréal Paris L’oreal Paris Infaillible More: La verità

Leggi anche: L`oreal Professionnel L’oreal Professionnel Serie Expert:…

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il fondo Bold di L’Oréal investe in Hanni e accelera sul bodycare premium; L’Oréal accelera sulla sostenibilità, leva strategica per la crescita; L'Oreal accelera sulla sostenibilita': risultati e sfide al 2030; Certificati – Poker per SG.

Il fondo Bold di L’Oréal investe in Hanni e accelera sul bodycare premiumIl fondo di venture capital Bold di L’Oréal ha investito nel brand di bodycare eco-conscious Hanni, confermando il crescente interesse verso una categoria che sta evolvendo rapidamente. I dettagli fin ... beauty.pambianconews.com

L'Oréal, Riccardo Lucii con 'The beauty circle' vince contest artistico organizzato con Istituto MaragoniL'Oréal Italia ha svelato ieri 'The beauty circle', l’opera artistica di upcycling e recycling realizzata dal giovane artista Riccardo Lucii, vincitore del contest creativo lanciato dall’azienda cosme ... adnkronos.com