L’Oréal investe nella statunitense Hanni e nel bodycare

Da metropolitanmagazine.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Oréal ha annunciato un nuovo investimento nel settore del bodycare attraverso il fondo di joint venture Bold. La decisione riguarda il brand statunitense Hanni, specializzato in prodotti eco-consapevoli. Questa operazione si inserisce nelle strategie di ampliamento del portfolio del gruppo nel mercato dei prodotti di cura del corpo. La partnership mira a sostenere la crescita di Hanni nel segmento dei prodotti sostenibili e naturali.

Un nuovo investimento per uno dei gruppi del beauty più potenti al mondo. Il fondo di joint venture Bold di  L’Oréal  ha infatti deciso di investire nel brand di bodycare eco-conscious Hanni. Questa operazione è una conferma di un sempre più crescente interesse verso una categoria, quella del bodycare, che sta evolvendo rapidamente. Ad ora non sappiamo i dettagli finanziari dell’operazione. L’Orèal investe nel brand di bodycare Hanni. Grazie ad un post su LinkedIn Bold, il segmento della cura del corpo, sta entrando in una nuova fase. A lungo percepito come funzionale e poco coinvolgente, ora si dedica ad una fase “più sofisticata ed esperienziale”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - L’Oréal investe nella statunitense Hanni (e nel bodycare)

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