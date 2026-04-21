LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sono in nove al comando con Gaffuri e Bais Gruppo a 4?

Oggi si svolge una tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con nove corridori al comando, tra cui Gaffuri e Bais. Al momento, i fuggitivi hanno un vantaggio di circa quattro minuti e mezzo sul gruppo principale, secondo gli ultimi dati disponibili. La corsa è ancora in corso e si attendono sviluppi sulla distanza. La gara prosegue con diversi attacchi e tentativi di recupero da parte dei favoriti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:51 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo, all’ultimo rilevamento, è di 4’26”. 12:48 La Red Bull Bora Hansgrohe continua a dettare l’andatura. Giulio Pellizzari vuole controllare la gara per evitare un dispendio di energie eccessivo in vista del finale. 12:45 La velocità media della prima ora è di 38,5 kmh. 12:43 Solo quattordici corridori, sui centotredici presenti, hanno già scalato la salita di Piller Satte. 12:40 Sono stati già percorsi 708 metri di dislivello sui 2656 previsti dal percorso. 12:37 I nove al comando si avvicinano alla salita di Piller Hohe (9km al 6,2%). 12:35 Davide Bais, al momento, sarebbe in testa alla classifica generale con lo stesso tempo di Mattia Gaffuri.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sono in nove al comando con Gaffuri e Bais. Gruppo a 4? Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in nove guidano la corsa. Ci sono Gaffuri e Davide BaisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:04 Al comando ci sono: Oliver Stockwell, Mattia Gaffuri, Luca Verrando, Davide Bais, Dominik Rober,... LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Gaffuri nei 7 in fuga, gruppo a 1?13:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa dell’UAE Tour. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!; DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Prima Tappa; Tour of the Alps 2026: tappe, orari, favoriti e dove vederlo in TV e streaming; LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pellizzari alla prova dell’arrivo in salita della Val Martello. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:13 Forcing INEOS Grenadiers. 15:13 Il gruppo chiude su Zangerle e torna compatto. 15:13 Tra le squadre che si ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i fuggitivi guadagnano terreno sul gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. 144.6 km da ... oasport.it Il Secolo XIX. . Adani, Cassano e Ventola chiudono il tour di Viva el Futbol all’Ariston di Sanremo. Ospiti il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti e l’allenatore del Genoa Daniele De Rossi. Il trio elogia il mister del Grifone: “Ama il calcio come noi, in rossoblù s facebook Al Tour of the Alps ci si continua a dare battaglia, anche se la gara è appena iniziata: ci sarà un cambio nella leadership Segui la gara su Eurosport, Discovery+ e HBO Max a partire dalle 11:35 #Ciclismo #Cyclong #TotA x.com