Litoranea Veneta il Veneto orientale spinge sul turismo fluviale

Martedì 21 aprile si è svolto a Caorle un convegno dedicato alla promozione del turismo fluviale nel Veneto orientale. L’evento, promosso dal Comune di Caorle, ha visto una partecipazione significativa di operatori e rappresentanti locali interessati allo sviluppo di forme di mobilità dolce e sostenibile lungo la Litoranea Veneta. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati all’incremento delle attività turistiche e alle potenzialità del territorio in chiave di sviluppo economico.

Ampia partecipazione oggi, martedì 21 aprile a Caorle, per il convegno “Litoranea Veneta Fluviale: motore di sviluppo turistico del Veneto Orientale”, promosso dal Comune di Caorle e dedicato al futuro del turismo sostenibile e della mobilità dolce nel territorio. L’incontro ha riunito.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Capodanno cinese, Verona guida la passione veneta per la cucina orientale Giornata del Turismo Fluviale: tutte le esperienze da vivere nel Veronese il 18 e 19 aprileSabato 18 e domenica 19 aprile 2026 la provincia di Verona partecipa alla Giornata Regionale del Turismo Fluviale con numerose esperienze lungo il... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Caorle, il 21 aprile un convegno sulla Litoranea Veneta Fluviale; Litoranea Veneta Fluviale, parte il 21 aprile da Caorle il progetto per il turismo del futuro. Litoranea Veneta, il futuro corre sull’acqua: a Caorle il piano per il nuovo turismo fluvialeFonte: Qualitytravel.it. Presentato il Masterplan che unisce navigazione, ciclovie e sostenibilità. Coinvolti 22 Comuni e la Regione per trasformare l'idrovia in un volano economico da Venezia a Tries ... msn.com