Liliana Resinovich a Trieste i nuovi funerali privati per parenti e amici | Indagini sbagliate dall'inizio

Nella mattinata di oggi si sono svolti a Trieste i funerali privati di Liliana Resinovich, scomparsa nel dicembre del 2021 e ritrovata senza vita a gennaio del 2022. La cerimonia si è svolta in un contesto ristretto, con la presenza di parenti e amici. La famiglia ha commentato che le indagini iniziali sono state condotte in modo errato, senza fornire ulteriori dettagli.

Si sono tenuti nella tarda mattinata di oggi, martedì 21 aprile, le nuove esequie di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022. I funerali in forma privata si sono tenuti nel cimitero di Sant'Anna a Trieste.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Liliana Resinovich, martedì i nuovi funerali. Il fratello: “Vogliamo esequie private. Visintin? Spero non venga”Si terranno martedì prossimo i nuovi funerali di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022. Folla ai funerali Claudio Sterpin, presente anche il fratello di Liliana Resinovich: “Era una brava persona”Si sono tenuti in mattinata i funerali di Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich scomparsa nel 2021 a Trieste e trovata morta nel gennaio 2022. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caso Resinovich: perché anche la (seconda) sepoltura a Trieste ha un legame con l’inchiesta per omicidio; Resinovich, fissata la data dei funerali. Cerimonia riservata a Sant'Anna, resta il no alla cremazione; Liliana Resinovich, il fratello Sergio provoca Sebastiano Visintin per i funerali: Spero non venga; I resti di Liliana Resinovich tornano a Trieste, martedì i nuovi funerali. Nuovo addio per Liliana Resinovich, cerimonia privata a TriesteUn commosso secondo funerale per la donna, con il fratello Sergio che chiede rispetto e il mistero della sua morte ancora irrisolto ... rainews.it Liliana Resinovich, al funerale parenti e amici con le spille contro la violenza sulle donne: «Lilly io ci sono»TRIESTE - Si è svolto martedì 21 aprile nel cimitero di Sant'Anna il saluto funebre a Liliana Resinovich, la cui salma è tornata a Trieste dopo lo svolgimento ... ilgazzettino.it Indossano una spilla bianca con la scritta "Lilly io ci sono", accompagnata dal disegno di unascarpetta e un cuore, entrambi rossi, gli amici e i familiari di Liliana Resinovich, che oggi si sono riuniti al cimitero diSant'Anna a Trieste per una cerimonia fun facebook