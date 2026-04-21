L’attaccante polacco ha firmato un contratto di un anno che prevede una riduzione dello stipendio. La questione sulla sua prossima destinazione sportiva è al centro dell’attenzione, con le notizie aggiornate sui passaggi e le trattative in corso. I dettagli sul nuovo accordo e le possibili scelte per la stagione futura sono stati resi noti nelle ultime ore.

Dove giocherà l’anno prossimo il fortissimo attaccante polacco? Ecco le ultime sul suo futuro, tutti i dettagli. Juventus, Milan e Chicago Fire lo corteggiano da tempo e sono pronte a farsi ufficialmente avanti, ma a sorpresa il futuro di Robert Lewandowski potrebbe essere targato ancora Liga spagnola. Una pessima notizia per i tifosi della Vecchia Signora e del Diavolo, che sognano di vedere presto in Italia il centravanti classe ’88. Lewandowski (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sky Sport’, la dirigenza del Barcellona starebbe infatti provando a trattenere Lewandowski nonostante l’imminente scadenza del contratto il prossimo 30 giugno 2026: sul tavolo ci sarebbe una proposta di rinnovo di un anno con una decurtazione dell’attuale ingaggio del 50%.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lewandowski, firma di un anno con decurtazione dell’ingaggio: i dettagli

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