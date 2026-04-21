L’Europol ha annunciato di aver identificato almeno quaranta bambini portati via dall’Ucraina dall’esercito russo. Nei giorni 16 e 17 aprile 2026, l’agenzia ha condotto un’operazione congiunta con i Paesi Bassi, mirata a rintracciare minori trasferiti o deportati con la forza nei territori occupati di Ucraina, Russia e Bielorussia. L’attività ha coinvolto diverse autorità e servizi di intelligence, con l’obiettivo di verificare le situazioni dei minori coinvolti.

Il 16 e 17 aprile 2026, l’ Europol, in collaborazione con i Paesi Bassi, ha condotto un’operazione coordinata per identificare e rintracciare i minori trasferiti o deportati con la forza nei territori temporaneamente occupati dell’ Ucraina, della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia. In totale, sono state raccolte informazioni su quarantacinque bambini, che sono state condivise con le autorità ucraine per supportare le indagini in corso. L’operazione ha coinvolto quaranta esperti di intelligence provenienti da diciotto Paesi europei e la Corte penale internazionale. L’Europol ha condiviso dettagli sui minori in questione con le autorità ucraine per aiutare lo svolgimento delle indagini, permettendo così il loro ritrovamento.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Europol ha individuato almeno quaranta bambini portati via dall’Ucraina dall’esercito russo

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[adesso chiederanno l’arresto anche per Europol ] x.com

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