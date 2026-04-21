Un documento recentemente diffuso riporta una citazione di Papa Francesco in cui si afferma che l'economia dell'esclusione ha effetti mortali. Contestualmente, si evidenzia come molti conflitti armati abbiano come causa principale la colonizzazione di risorse naturali come petrolio e minerali, spesso ignorando il diritto internazionale e il diritto dei popoli all'autodeterminazione. Il testo mette in luce le connessioni tra questioni economiche e tensioni nei territori.

"La proliferazione dei conflitti armati ha tra i principali moventi la colonizzazionie di giacimenti petroliferi e minerari, senza riguardo al diritto internazionale e all'autodeterminazione dei popoli". È diretto Papa Leone XIV nel discorso pronunciato a Malabo, in Guinea equatoriale. Il pontefice ha parlato al palazzo presidenziale, dove è stato accolto dal Capo di Stato Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. "Le stesse nuove tecnologie", ha sottolineato Leone XIV, "appaiono concepite e utilizzate primariamente a scopi bellici e in cornici di significato che non lasciano intendere una crescita di opportunità per tutti". Il pontefice ha poi...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Leone XIV cita Papa Francesco: "L'economia dell'esclusione uccide"

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