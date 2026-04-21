Leone ' come Francesco dico no ad una economia che uccide'

Durante un discorso alle autorità della Guinea Equatoriale, un rappresentante della Chiesa ha ricordato Papa Francesco, scomparso un anno fa. Ha espresso il suo rifiuto verso un sistema economico che, a suo avviso, provoca ingiustizie e sofferenze. Ha fatto riferimento a un paragone con papa Francesco, sottolineando il suo atteggiamento di fermezza contro le ingiustizie economiche.

Papa Leone, nel discorso alle autorità della Guinea Equatoriale, ricorda Papa Francesco scomparso un anno fa. "Faccio mio l'appello di Papa Francesco, che proprio un anno fa lasciava questo mondo: 'Oggi dobbiamo dire no a un'economia dell'esclusione e della inequità. Questa economia uccide'", ha detto Leone XIV.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Leone, 'come Francesco dico no ad una economia che uccide' Notizie correlate La paura che uccide l’economiaFiumicino, 13 aprile 2026 – L’appello per l’attivazione di “Strade Sicure” a Parco Leonardo è solo l’ultimo segnale di un malessere che non può più... Leone XIV è più vicino all’Ucraina ma su un punto Papa Francesco continua ad essere profeticoIl 25 febbraio 2022 papa Francesco lasciò il Vaticano per recarsi all’ambasciata russa. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Leone, 'come Francesco dico no ad una economia che uccide'; Papa Leone: Non sono un politico, parlo di Vangelo. Ai leader del mondo dico basta guerre; Il ruggito di Leone e il delirio di Trump; Scontro USA - Vaticano, Schiavazzi: Trump ha creato il suo peggior nemico, ora Papa Leone ruggisce. Leone XIV: 'Come Francesco dico no ad una economia che uccide'Leone XIV, nel discorso alle autorità della Guinea Equatoriale, ricorda papa Francesco scomparso un anno fa. Faccio mio l'appello di Papa Francesco, che proprio un anno fa lasciava questo mondo: ... ansa.it Leone, 'come Francesco dico no ad una economia che uccide'Papa Leone, nel discorso alle autorità della Guinea Equatoriale, ricorda Papa Francesco scomparso un anno fa. Faccio mio l'appello di Papa Francesco, che proprio un anno fa lasciava questo mondo: ... ansa.it Leone XIV: "Come Francesco dico no ad una economia che uccide". Tweet del Papa a un anno dalla morte di Bergoglio. "Raccogliamo la sua eredità promuovendo la fratellanza" #ANSA facebook Un anno fa moriva #PapaFrancesco, il ricordo del suo successore Leone XIV di Paolo Pacchioni x.com