A Anagni, una realtà industriale si distingue per la sua capacità di combinare innovazione e tradizione. La strategia dell'azienda si concentra non solo sulla produzione, ma anche sulla crescita condivisa con il territorio, contribuendo alla sua trasformazione. Questa realtà si inserisce nel tessuto locale come un elemento attivo, con un ruolo che va oltre la semplice attività industriale. La presenza dell’azienda influisce sulla comunità e sull’economia locale, creando un legame diretto con il contesto in cui opera.

Ci sono realtà industriali che non si limitano a produrre: crescono insieme al territorio che le ospita, lo trasformano e ne diventano parte integrante. È il caso dello stabilimento Sanofi di Anagni, attivo dal 1973, che in oltre mezzo secolo ha saputo evolversi da sito di produzione chimica tradizionale a centro di eccellenza biotecnologica di rilevanza globale. Un percorso che la III edizione degli Healthcare Awards, organizzati da Healthcare Policy e Formiche, ha voluto riconoscere con il premio “Legacy e Innovazione”. Un sito di eccellenza nel cuore del Lazio. Lo stabilimento di Anagni impiega circa 450 persone altamente qualificate e destina l’80% della propria produzione all’export, raggiungendo più di 90 paesi nel mondo.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Legacy e innovazione. La strategia Sanofi ad Anagni

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