La Lazio si prepara alla sfida di Coppa Italia con un recupero importante tra i calciatori a disposizione di Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste ha visto alcuni elementi tornare in gruppo, aumentando le possibilità di scelta per l’allenatore in vista delle semifinali della competizione. La partita si avvicina e l’attenzione si concentra sulle condizioni dei giocatori e sulla possibilità di schierare la formazione migliore per il match decisivo.

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© Calcionews24.com - Lazio, un recupero fondamentale per Sarri in vista dell’Atalanta: ottime notizie per la Coppa Italia! Ultimissime in casa biancoceleste

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