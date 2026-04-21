L’Arrago a Bitonto e Stoc ddo’ – Io sto qua a Putignano

In Puglia si avviano alla conclusione alcune rassegne teatrali legate alle stagioni dei Comuni di Foggia, Bitonto e Putignano. Le iniziative, realizzate in collaborazione con Puglia Culture, si concentrano sui temi dell’impegno civile e sociale. Tra gli eventi in corso, ci sono “L’Arrago” a Bitonto e “Stoc ddo’ – Io sto qua” a Putignano, mentre a Foggia si avvicina alla fine la quinta edizione della rassegna “Riprendiamoci la Scena”.

Si avviano alla conclusione, in Puglia, alcune rassegne promosse nell’ambito delle stagioni teatrali dei Comuni di Foggia e Bitonto, organizzate in collaborazione con Puglia Culture e dedicate ai temi dell’impegno civile e sociale: “Riprendiamoci la Scena – 5ª Edizione Rassegna Teatrale” a Foggia.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate ''Stoc ddo’ – Io sto qua'' di e con Sara Bevilacqua in scena a PutignanoStoc ddo’ – Io sto qua di e con Sara Bevilacqua racconta una storia intensa e profondamente umana: quella di Lella, madre di Michele Fazio, ucciso... L’Arrago, spettacolo liberamente ispirato all’opera di Anthony Burgess in scena a BitontoL’Arrago, con la regia di Gianpiero Borgia, è uno spettacolo liberamente ispirato all’opera di Anthony Burgess. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’Arrago, spettacolo liberamente ispirato all’opera di Anthony Burgess in scena a Bitonto 22 aprile 2026; Bitonto | L’Arrago; PUGLIA CULTURE, in circuito La programmazione della settimana dal 20 al 26 aprile nei Comuni del circuito tra prosa, musica e danza; Teatro Traetta. Il 22 aprile in scena L’Arrago, ispirato ad Arancia Meccanica. Bitonto, al Teatro Traetta si chiude la Rassegna per il Welfare Culturale 2025/26 con L’ArragoSi conclude a Bitonto la Rassegna per il Welfare Culturale 2025/26 al Teatro Traetta: in scena domani L’Arrago ... dabitonto.com Teatro Traetta. Il 22 aprile in scena L’Arrago, ispirato ad Arancia MeccanicaTeatro Traetta. 22 aprile in scena L'Arrago, ispirato a Arancia Meccanica. Regia di Gianpiero Borgia, riprende l'immaginario di Burgess ... dabitonto.com -L’ARRAGO- Mercoledì 22 aprile ore 20 Teatro Comunale Tommaso Traetta facebook