Durante la Milano Design Week, è stata presentata una collezione di gioielli realizzata con la tecnica del micromosaico, una tradizione artigianale antica. L’azienda ravennate SICIS ha mostrato come questa tecnica possa essere applicata anche alla creazione di accessori di alta qualità. La collezione comprende pezzi unici e dettagliati, frutto di un lavoro che richiede grande precisione e abilità artigianale.

T ra i modi in cui l’azienda ravennate SICIS interpreta il mosaico, spicca la gioielleria, fondata sulla complessa tecnica del micromosaico. Siamo stati nel SICIS Village in Romagna per raccontare questo aspetto delle produzioni artistiche che ora sbarca ufficialmente alla Milano Design Week. «Il micromosaico – ha spiegato ad askanews Gioia Placuzzi, Creative director di SICIS Jewels – è una tecnica antica del XVIII secolo, famosa all’epoca tra i nobili e realizzata originariamente nel territorio vaticano. È una maestria che era andata perduta e abbiamo deciso di riportarla in auge in chiave moderna, unendo la tecnica del ‘700 a materiali preziosi, pietre semipreziose e forme tridimensionali».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'antica arte del micromosaico sbarca alla Milano Design Week

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