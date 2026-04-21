L' annuncio di Sospiri | Al via le operazioni di dragaggio del porto canale

Da mercoledì 22 aprile, sono iniziate le operazioni di dragaggio nel porto di Pescara, mirate a ripristinare i fondali dopo le criticità causate dall’emergenza maltempo delle settimane scorse. Le operazioni coinvolgono la canaletta e il bacino commerciale, con l’obiettivo di migliorare l’accesso e la transizione delle imbarcazioni. L’intervento, comunicato dal responsabile delle operazioni, durerà alcune settimane.

A partire dal 22 aprile inizieranno le operazioni di dragaggio er il ripristino dei fondali del porto di Pescara dopo l’emergenza maltempo che nelle scorse settimane ha determinato delle forti criticità nell’area di accesso e di transito nella canaletta e nel bacino commerciale. A farlo sapere il.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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