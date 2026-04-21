Lamborghini Revuelto SV | la sfida dei 1.100 CV spinge l’ibrido al limite

Lamborghini sta sviluppando una versione più potente della Revuelto, denominata SV, che punta a raggiungere i 1.100 cavalli. I tecnici e i collaudatori sono impegnati in test e perfezionamenti, concentrandosi sulle prestazioni e sulla configurazione del modello. La Revuelto SV rappresenta un approfondimento della gamma ibrida dell’azienda, successore diretto dell’Aventador. La casa di Sant’Agata Bolognese ha confermato i lavori di sviluppo senza fornire dettagli sulla data di lancio.

I tecnici e i collaudatori della casa di Sant’Agata Bolognese stanno lavorando intensamente allo sviluppo della nuova Lamborghini Revuelto SV, una versione ancora più estrema della supercar ibrida che ha ereditato il testimone dall’Aventador. Il prototipo, immortalato durante le prove su strada, punta a superare la soglia dei 1.100 CV di potenza complessiva grazie a un potenziamento del sistema propulsivo. Sviluppo tecnico e prestazioni del nuovo powertrain ibrido. La sfida ingegneristica per la variante Super Veloce si concentra sul miglioramento delle attuali capacità prestazionali. La versione standard della Revuelto è infatti già dotata di un sistema ad alte prestazioni capace di generare 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lamborghini Revuelto SV: la sfida dei 1.100 CV spinge l’ibrido al limite Lamborghini Revuelto 1:8 Scale Notizie correlate Tonino Lamborghini: l’ibrido cinese sfida l’elettrico puroLa scelta personale di Tonino Lamborghini di orientarsi verso un veicolo ibrido cinese ha acceso i riflettori sul dibattito sulla mobilità futura in... Novitec trasforma Lamborghini Revuelto: più potenza e carbonio(Adnkronos) – La Lamborghini Revuelto entra nel mirino di NOVITEC, che ne esalta carattere e prestazioni con un pacchetto di modifiche studiato per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Revuelto SV, Lamborghini prepara la versione più estrema: foto spia e anticipazioni.; La Lamborghini Miura compie 60 anni; Lamborghini Polo Storico incanta Roma con il restauro della Miura SV; Volkswagen Golf in offerta ad aprile 2026: la Edition Plus parte da 27.900 euro con incentivi fino a 6.000 euro. Lamborghini Revuelto SV, la bestia da oltre 1.100 CV è già in pista: le foto spiaLa Casa di Sant'Agata Bolognese sta mettendo a punto la versione più estrema della supercar ibrida V12, pronta al debutto entro fine anno con potenza monstre, alettone maggiorato e peso ridotto ... automoto.it Revuelto SV, Lamborghini prepara la versione più estrema: foto spia e anticipazioniLa Lamborghini Revuelto SV è stata avvistata nei test su strada. Attesa entro fine anno, potrebbe superare i 1.100 CV con aerodinamica evoluta e prestazioni ancora più estreme ... motorbox.com «Macchina Veloce», così recitavano le scritte sulle fiancate del prototipo Lamborghini che ha sfrecciato sulle strade italiane, lasciando pochi dubbi su ciò che bolle in pentola a Sant’Agata. La Revuelto standard, con i suoi 1. 001 cavalli, era solo l’inizio: all’oriz facebook