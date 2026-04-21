La Virtus Roma 1960 è un rullo compressore | Ravenna travolta ora il match point per il primo posto

La Virtus Roma 1960 ha ottenuto una vittoria netta contro Ravenna con il punteggio di 99-53, lasciando poche possibilità di discussione. La squadra romana ha imposto il suo ritmo fin dall'inizio, dimostrando una superiorità evidente sul campo. Con questa vittoria, la formazione si avvicina al match point per il primo posto in classifica, consolidando la propria posizione in campionato.

Un 99-53 che non lascia spazio a interpretazioni. La Virtus GVM Roma 1960 non ha solo vinto a Ravenna: ha dominato, mandando un segnale chiarissimo a tutto il campionato. Sul parquet dell'OraSì, i capitolini hanno messo in chiaro le cose già dai primi secondi, partendo con un parziale di 11-0 che.🔗 Leggi su Romatoday.it

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