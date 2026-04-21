La Sagra del Carciofo è un successo | in migliaia a Sezze per l’evento simbolo della città

La 55ª edizione della Sagra del Carciofo di Sezze si è conclusa con una grande affluenza di pubblico. Migliaia di persone hanno partecipato all’evento, che si svolge ogni anno nella cittadina. La manifestazione, dedicata al celebre ortaggio locale, ha visto esposizioni, degustazioni e momenti di intrattenimento che hanno attirato visitatori da diverse zone. La festa rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e consolidati della zona.

La Sagra del Carciofo di Sezze è un successo. Si è conclusa con un bilancio più che positivo, in termini di partecipazione e non solo, la 55esima edizione di quello che ormai è uno degli appuntamenti più attesi del territorio, capace anche quest’anno di richiamare migliaia di visitatori e.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Sezze, torna la Sagra del Carciofo con la 55ª edizione: tradizione, spettacoli e buon cibo nel cuore della cittàABBONATI A DAYITALIANEWS Tutto pronto a Sezze per la 55ª edizione della Sagra del Carciofo, uno degli appuntamenti più attesi del territorio, in... Sagra del Carciofo: a Sezze la 55° edizioneTorna per la sua 55° edizione la Sagra del Carciofo che animerà il centro storico di Sezze sabato 18 e domenica 19 aprile. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 73esima Sagra del carciofo romanesco a Ladispoli; SEZZE, TUTTO PRONTO PER LA 55ESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DEL CARCIOFO; Ladispoli in Fiore: Torna la 73ª Sagra del Carciofo Romanesco (10-12 Aprile 2026); Tissi apre la nuova edizione della Sagra del carciofo selvatico - L'Unione Sarda.it. Niscemi riparte con coraggio: la Sagra del Carciofo Violetto è tradizione, musica e solidarietàQuattro giorni di gusto con marchio di qualità UNPLI e una serata di solidarietà con protagonisti anche Mario Biondi, Sugarfree e Lello Analfino ... lasicilia.it Sezze, alla Sagra del Carciofo il centro storico diventa spazio di incontro: ArteInsieme protagonista con il Progetto SAIA Sezze, durante la 55ª Sagra del Carciofo, ArteInsieme ha portato il Progetto SAI nel centro storico con un percorso fotografico dedicato all’integrazione ... latinaquotidiano.it Festa del Carciofo di Paestum 2026 Dal 24 aprile al 3 maggio torna a Gromola la sagra dedicata al carciofo locale, con piatti tipici, musica live e stand nel borgo. Scopri il programma e organizza la visita. facebook