Belve torna in prima serata su Rai2 con una nuova puntata in onda martedì 21 aprile alle 21.20. Il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, arrivato alla settima stagione, riparte con il suo formato più riconoscibile: interviste frontali, domande dirette e risposte spesso spiazzanti. La trasmissione, prodotta da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle, mantiene un’impostazione centrata sul confronto serrato tra conduttrice e ospiti. Il ritmo dell’intervista, le pause e i rilanci della conduttrice sono parte integrante di un linguaggio televisivo che negli anni ha reso Belve un appuntamento stabile del palinsesto.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “La mia pa***a…”. Elettra Lamborghini lo dice così, Francesca Fagnani a bocca aperta!

L'intervista a Elettra Lamborghini - Stasera a letto tardi 10/03/2026

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