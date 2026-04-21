La foto Meloni-Squarta per screditare la Presidente partono le querele dell' Eurodeputato umbro

Un’immagine risalente a prima del 2000 mostra la Presidente del Consiglio, allora giovane consigliera provinciale, accanto a un ex dirigente dei giovani di Alleanza Nazionale. La foto è stata usata recentemente per screditare la figura politica attuale. Di fronte a questa operazione, l’Eurodeputato umbro ha annunciato l’intenzione di presentare delle querele. La foto è stata diffusa sui social e in alcuni contesti politici per mettere in discussione il passato dell’attuale leader.

Quella vecchia foto, antecedente al 2000, che ritrae l'attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'epoca giovanissima consigliera provinciale, insieme all’allora dirigente dei giovani di Alleanza Nazionale, Marco Squarta, di Ferro di Cavallo di Perugia, è stata utilizzata per una.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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