La Civitanovese confida nell’aiuto altrui

La squadra di Civitanova si trova in una posizione critica e dipende dai risultati delle altre squadre per evitare la retrocessione. La partita in programma si gioca al Polisportivo, ma il suo esito potrebbe non essere sufficiente da solo a cambiare la situazione. La squadra spera in buone notizie dagli incontri degli avversari, che potrebbero influenzare notevolmente il suo futuro nella competizione.

Il destino della Civitanovese ora è appeso anche agli esiti degli altri campi e i fantasmi della retrocessione incombono sul Polisportivo. Nell’infausta giornata di domenica scorsa, la squadra rossoblù, uscita con il pareggio nel match contro il Montegranaro, è stata sorpassata in classifica dal Fabriano Cerreto che è riuscito nell’impresa di battere il Trodica. Ora i cartai sono penultimi a +2 dagli stessi rivieraschi e, allo stato attuale, sono ammessi di diritto nella griglia dei playout. La Civitanovese, fanalino di coda del girone, retrocederebbe direttamente in Promozione persistendo tale situazione. Ecco che per evitare tutto ciò,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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