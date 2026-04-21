Durante un concerto in Perù con quindicimila spettatori, l’artista ha notato che la prima fila non reagiva e ha deciso di interrompere la musica, alzando la mano per fermare i musicisti. L’evento si è svolto in un’arena completamente piena, con il pubblico in attesa di ulteriori performance. La cantante ha fatto questa richiesta senza spiegazioni pubbliche, suscitando attenzione tra i presenti.

Q uindicimila persone, un’arena sold out, il Perù ai suoi piedi. Eppure Laura Pausini ha alzato la mano e ha chiesto ai musicisti di smettere di suonare. È successo all’Arena 1 di Lima, durante una delle tappe del Yo Canto World Tour, la tournée che celebra i suoi trent’anni di carriera. Il brano era Gente, uno dei suoi pezzi più amati, quando la cantante si è girata verso il palco e ha detto: «Scusate, devo fermarmi un attimo». Il problema era visibile a tutti, proiettato sui maxischermi: le telecamere inquadravano la prima fila in silenzio. Quella prima fila che aveva pagato i biglietti più cari della serata. Lo stile di Laura Pausini. guarda le foto Laura Pausini ferma il concerto: «Non sapete le canzoni, muovete almeno le labbra».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante si è accorta che la prima fila non apriva bocca. E non ha gradito

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