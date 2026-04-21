Negli ultimi tre incontri di campionato, il centrocampista olandese ha giocato complessivamente appena 19 minuti, lasciando intuire un possibile cambiamento nel suo ruolo all’interno della squadra. La sua presenza sul campo si è ridotta notevolmente rispetto alle prime uscite stagionali, portando a speculare su un possibile addio o su un diverso impiego nel prossimo futuro. La situazione sembra ormai delineata in vista della finestra di calciomercato estiva.

di Marco Baridon Koopmeiners ha collezionato solamente 19 minuti nelle ultime 3 partite della Juventus: si sta delineando questo futuro in vista dell’estate. Teun Koopmeiners sta vivendo un momento delicato in questa fase della stagione della Juventus. Il centrocampista olandese si ritrova attualmente ai margini del progetto tattico. Le recenti decisioni prese da Spalletti evidenziano un netto declassamento, trasformando un potenziale titolare in una semplice alternativa da pescare dalla panchina. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE I numeri della crisi: minutaggio ridotto al minimo. Le statistiche delle ultime settimane fotografano in maniera spietata il difficile momento vissuto dall’ex gioiello nerazzurro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners scivola nelle gerarchie: solo 19? in tre partite, futuro segnato per l’olandese? Dentro al suo momento e qual è la strada tracciata in vista dell’estate

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