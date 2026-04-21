Juventus | ultime mosse di mercato
La Juventus sta definendo le sue prossime operazioni di mercato, con l’obiettivo di rinforzare la squadra in vista delle prossime competizioni. L’allenatore Luciano Spalletti sta valutando le strategie più adatte per migliorare la rosa e garantire maggiore continuità alle prestazioni della squadra durante la stagione. Le decisioni in corso riguardano sia acquisti che eventuali cessioni, con un’attenzione particolare alle esigenze tecniche e tattiche.
Il futuro della Juventus passa anche dalle prossime mosse di mercato e dalle idee del suo allenatore, Luciano Spalletti, chiamato a costruire una squadra più competitiva e continua rispetto a quella vista in diversi momenti della stagione. Dopo il suo arrivo sulla panchina bianconera nell’autunno 2025, il tecnico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Bomba Juventus: Nuovo Arrivo da Urlo!
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