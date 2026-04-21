Juventus | ultime mosse di mercato

La Juventus sta definendo le sue prossime operazioni di mercato, con l’obiettivo di rinforzare la squadra in vista delle prossime competizioni. L’allenatore Luciano Spalletti sta valutando le strategie più adatte per migliorare la rosa e garantire maggiore continuità alle prestazioni della squadra durante la stagione. Le decisioni in corso riguardano sia acquisti che eventuali cessioni, con un’attenzione particolare alle esigenze tecniche e tattiche.