In questa fase della stagione, la Juventus si affida molto ai cambi dalla panchina. I giocatori subentrati durante le partite hanno spesso contribuito a determinare il risultato finale. La presenza di nuovi titolari in campo ha portato a diverse variazioni in corso di partita, influenzando l’andamento delle gare. Questa strategia di rotazione è diventata un elemento chiave per la squadra, secondo quanto si è osservato nelle ultime partite.

di Francesco Spagnolo Juventus, la panchina si sta dimostrando la vera arma in più per i bianconeri in questa fase della stagione. I dettagli dei numeri della squadra di Spalletti. Il calcio moderno ha sdoganato un concetto fondamentale: non si vince più in undici, ma in sedici. La Juventus della stagione 20252026 ne è la prova vivente. La metamorfosi tattica e caratteriale dei bianconeri passa attraverso una statistica impressionante, che descrive alla perfezione la profondità della rosa a disposizione di Spalletti. Così la Signora ha fatto 10, un numero che non indica solo un voto in pagella, ma un contributo tangibile in termini di marcature pesanti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, la panchina l’arma in più di Spalletti: i subentrati sono spesso decisivi per i bianconeri. I dettagli

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