Juventus | la centralità di Kalulu

Pierre Kalulu è al centro dell’attenzione in casa Juventus in vista di una sfida importante contro il Milan. La partita, che si gioca in un momento cruciale della stagione, può influenzare significativamente le classifiche di campionato e la corsa europea della squadra. Kalulu, difensore del Milan, si sta preparando per questa sfida, che rappresenta un punto di svolta nella competizione tra le due formazioni.

Pierre Kalulu è diventato uno dei nomi chiave attorno alla Juventus in questa fase della stagione, soprattutto alla vigilia di una sfida delicata contro il Milan che può pesare moltissimo nella corsa alla Champions League. Il difensore francese, arrivato con l’obiettivo di rafforzare la retroguardia bianconera, si è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: la centralità di Kalulu Juventus - Lo United mette nel mirino Kalulu Notizie correlate Fenucci sul VAR: «All'estero meno utilizzo, serve ridare centralità all'arbitro. Sull'espulsione di Kalulu ho le mie riserve»Si mette in evidenza che, nonostante il var sia stato introdotto per aumentare l’oggettività, i criteri di valutazione restano soggetti a... Juventus, la conferenza di Kalulu pre-RomaPierre Kalulu ha parlato in conferenza stampa al posto di Luciano Spalletti, presentando la sfida contro la Roma di Gasperini. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali del match di Serie A; Senesi si allontana? La Juve va su Lucumì, avversario col Bologna. I dettagli; Dalle critiche alla leadership: Locatelli, un rinnovo che fa (comunque) discutere; Verona-Milan, Gabbia: Feriti dalle sconfitte. Testa alla Juventus. Juventus, su Openda c'è il Rennes, ma occhio alla Premier LeagueOpenda, bocciato dall'allenatore, dovrà cercarsi una nuova squadra per la prossima stagione. Primi tentativi da Ligue 1 e Premier League. juvenews.eu Pronostici Juventus-Bologna: marcatore e tiratori a quota 19Tutte le dritte sulla sfida in programma all'Allianz Stadium tra i bianconeri e i felsinei: la situazione e tutti i dettagli. ilveggente.it Credo non ci siano giocatori Juve, altrimenti trovereste già i nomi sbattuti in prima pagina ... #juventus #media #sansiro facebook Il commento di Massimo Mauro alla Juventus di Spalletti x.com