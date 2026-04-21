Jonathan David sta attirando l’attenzione nel calcio europeo grazie a una serie di gol e assist che lo collocano tra i più prolifici, paragonandolo a Haaland. I dati ufficiali mostrano un record impressionante di prestazioni offensive, confermando la posizione di spicco del giocatore in questa stagione. Il confronto con un attaccante di altissimo livello come Haaland mette in risalto le capacità di David di incidere nelle partite di alto livello.

Jonathan David nell’Olimpo d’Europa: un record da recordman insieme a Haaland. Il calcio, spesso, vive di percezioni che i numeri si incaricano di smentire o, quanto meno, di ridimensionare. È il caso di Jonathan David. Nonostante una stagione caratterizzata da alcune difficoltà di adattamento al tatticismo L'articolo Juventus, David come Haaland? Il dato incredibile su gol e assist proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, David come Haaland? Il dato incredibile su gol e assist

Notizie correlate

Leggi anche: Deniz show con la Turchia, il talento della Juventus Under 16 segna 4 gol e fa pure assist: momento incredibile per l’ex Ajax – VIDEO

Leggi anche: David è davvero irrecuperabile? Spalletti lo elogia e spunta un dato che lo accomuna ad Haaland

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: David lancia segnali, Vlahovic ancora ai box: Juve, cosa fare con gli attaccanti?; Juventus-Bologna 2-0: la squadra di Spalletti rafforza la presa sul posto Champions; Emil Holm sostituito all'intervallo di Juventus-Bologna nonostante il grande primo tempo: il motivo; Manchester City 2-1 Arsenal: Haaland regala la vittoria.

Juventus, solo Yildiz meglio di David: il canadese raggiunge la doppia cifra e riapre il dibattito sul futuroContro il Bologna David ha confermato i passi avanti alla Juventus mostrati sotto la gestione di Spalletti: la dirigenza si interroga su cosa fare di lui nel prossimo mercato ... sport.virgilio.it

Juventus, David: Giocare allo Stadium è un sogno, le critiche non mi spaventanoArrivato in estate tra grandi aspettative, Jonathan David sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi con la maglia della Juventus. Dopo cinque anni in Francia con il Lille, l’attaccante canadese h ... gianlucadimarzio.com

Rapporto ai minimi termini tra Koopmeiners e la Juve: solo 19 minuti nelle ultime tre gare e futuro in bilico. #Koopmeiners #Juve #Spalletti #Calciomercato #juventusnews24 facebook

Prosegue la preparazione delle amichevoli estive per la #Juventus. Durante il Summer Tour di Hong Kong previsto un match contro il #Chelsea I bianconeri e i Blues si contenderanno l’Herbalgy Trophy mercoledì 5 agosto 2026 L'articolo completo al pri x.com