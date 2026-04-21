Juventus David come Haaland? Il dato incredibile su gol e assist

Da ilprimatonazionale.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jonathan David sta attirando l’attenzione nel calcio europeo grazie a una serie di gol e assist che lo collocano tra i più prolifici, paragonandolo a Haaland. I dati ufficiali mostrano un record impressionante di prestazioni offensive, confermando la posizione di spicco del giocatore in questa stagione. Il confronto con un attaccante di altissimo livello come Haaland mette in risalto le capacità di David di incidere nelle partite di alto livello.

Jonathan David nell’Olimpo d’Europa: un record da recordman insieme a Haaland. Il calcio, spesso, vive di percezioni che i numeri si incaricano di smentire o, quanto meno, di ridimensionare. È il caso di Jonathan David. Nonostante una stagione caratterizzata da alcune difficoltà di adattamento al tatticismo L'articolo Juventus, David come Haaland? Il dato incredibile su gol e assist proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus david come haaland il dato incredibile su gol e assist
© Ilprimatonazionale.it - Juventus, David come Haaland? Il dato incredibile su gol e assist

Notizie correlate

Leggi anche: Deniz show con la Turchia, il talento della Juventus Under 16 segna 4 gol e fa pure assist: momento incredibile per l’ex Ajax – VIDEO

Leggi anche: David è davvero irrecuperabile? Spalletti lo elogia e spunta un dato che lo accomuna ad Haaland

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: David lancia segnali, Vlahovic ancora ai box: Juve, cosa fare con gli attaccanti?; Juventus-Bologna 2-0: la squadra di Spalletti rafforza la presa sul posto Champions; Emil Holm sostituito all'intervallo di Juventus-Bologna nonostante il grande primo tempo: il motivo; Manchester City 2-1 Arsenal: Haaland regala la vittoria.

juventus david come haalandJuventus, solo Yildiz meglio di David: il canadese raggiunge la doppia cifra e riapre il dibattito sul futuroContro il Bologna David ha confermato i passi avanti alla Juventus mostrati sotto la gestione di Spalletti: la dirigenza si interroga su cosa fare di lui nel prossimo mercato ... sport.virgilio.it

juventus david come haalandJuventus, David: Giocare allo Stadium è un sogno, le critiche non mi spaventanoArrivato in estate tra grandi aspettative, Jonathan David sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi con la maglia della Juventus. Dopo cinque anni in Francia con il Lille, l’attaccante canadese h ... gianlucadimarzio.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.