Juli, produttore con oltre 34 dischi di platino e 28 d’oro, ha presentato il suo nuovo album intitolato “Solito Cinema”. Durante un’intervista, ha parlato del suo percorso musicale, ricordando come abbia iniziato con un artista con cui ha collaborato fin dall’inizio e di come abbia vissuto con entusiasmo la vittoria a un importante festival musicale. Inoltre, ha espresso il desiderio di lavorare con un noto artista del panorama italiano.

È il produttore dei record, 34 dischi di platino, 28 dischi d’oro e oltre 1 miliardo di stream globali. Collaborazioni con Olly, Emma, Ultimo e tanti altri. Juli presenta il suo primo album “Solito Cinema” in uscita il 24 aprile. All’interno collaborazioni con Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Bresh, Franco 126, Biagio Antonacci, Coez, Emma, Elisa, Enrico Nigiotti, Tredici Pietro e Olly. Ed è proprio con quest’ultimo che Juli ha vinto Il Festival di Sanremo con il brano “Balorda Nostalgia”. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Juli, che ci ha parlato del suo lavoro e delle paure e dei rischi che questo lavoro comporta. Con il noto produttore abbiamo anche parlato della vittoria a Sanremo con Olly, della loro amicizia e di come è nato l’album “Solito Cinema”.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Juli presenta l’album “Solito Cinema”: “In questo lavoro è facile cadere. Con Olly abbiamo iniziato insieme, vincere Sanremo è stato incredibile. Sogno di collaborare con Vasco” – Intervista

Al 18° compleanno del fratello di Juli, Olly ci regala una dedica live di “Buon trasloco” #Olly

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Juli, l'album Solito Cinema: E' la bandiera della mia e quando sventola io sorridoLeggi su Sky TG24 l'articolo Juli, l'album Solito Cinema: 'E' la bandiera della mia e quando sventola io sorrido' ... tg24.sky.it

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Juli ha lavorato per anni al fianco di Olly come producer e migliore amico. Adesso debutta da solo con Solito Cinema, un album che mette insieme Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Tredici Pietro e Franco126. Nella nostra videointervista raccont - facebook.com facebook