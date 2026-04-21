Le ultime stime dell’Istat indicano che il deficit previsto per il 2025 potrebbe portare l’Italia a rimanere sotto il limite imposto dall’Unione europea. La variazione dello 0,01% del Pil si traduce in circa 23 milioni di euro in più o in meno, mantenendo il deficit complessivo entro i vincoli. Questa differenza minima potrebbe comunque risultare decisiva per il rispetto delle regole europee sui bilanci nazionali.

Le nuove proiezioni dell’Istat sul deficit per l’anno 2025 potrebbero mantenere l’Italia all’interno della procedura di infrazione europea, a causa di una variazione dello 0,01% del Pil che si traduce in una differenza di circa 23 milioni di euro. Tale cifra, pur apparendo marginale nei bilanci statali, determina il mancato superamento della soglia critica del 3%, con ripercussioni dirette sulla capacità di spesa e sui margini di manovra per le manovre economiche future. Il peso di un decimale sulle risorse del Paese. Una discrepanza minima, pari a poco più di venti milioni di euro, rischia di bloccare il percorso di rientro dell’Italia dai vincoli europei.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia sotto i vincoli UE: lo 0,01% di Pil che blocca il bilancio

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