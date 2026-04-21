Iran condanna a morte 8 donne Trump | Liberatele sarebbe un buon modo di iniziare i colloqui

In Iran sono state condannate a morte otto donne, una decisione che ha suscitato molte reazioni. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha fatto un appello ai leader iraniani, chiedendo di liberarli prima di avviare negoziati con i rappresentanti americani a Islamabad. La questione delle condanne e le dichiarazioni di Trump sono al centro di un confronto internazionale che coinvolge vari attori e interessi.

(Adnkronos) – Nuovo intervento di Donald Trump sull’Iran, questa volta con un appello diretto ai "leader iraniani che saranno presto nei negoziati con i miei rappresentanti” a Islamabad. Il presidente Usa ha chiesto il rilascio di otto donne condannate a morte. “Apprezzerei molto il rilascio di queste donne, sono sicuro che rispetteranno il fatto che.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Iran, colloqui a Ginevra su questione nucleare. Teheran condanna a morte 14 manifestanti Buon viso (per ora) a cattivo gioco. Una lettura dei colloqui Iran–Usa in OmanI colloqui mediati dall’Oman tra Iran e Stati Uniti a Muscat si sono chiusi con un cauto ottimismo ma senza alcuna svolta, confermando che il canale... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'Iran ha giustiziato almeno 1639 persone nel 2025, con un aumento del 68% rispetto all'anno precedente; IRAN - Rapporto annuale 2025 sulla pena di morte in Iran; Bita Hemmati prima donna manifestante condannata a morte in Iran: Ong denunciano 1.630 esecuzioni in 12 mesi; L'Iran condanna a morte la sua prima manifestante donna legata alle ultime proteste contro il regime. Proteste in Iran, Bita Hemmati prima donna manifestante condannata a morte: Ong denunciano 1.630 esecuzioni in 12 mesiMentre tutti gli occhi del mondo sono focalizzati sullo Stretto di Hormuz, l'Iran ne approfitta per portare avanti, e intensificare, le ... msn.com L'Iran ha giustiziato almeno 1639 persone nel 2025, con un aumento del 68% rispetto all'anno precedenteGruppi per i diritti umani, tra cui Amnesty International, affermano che l'Iran esegue il maggior numero di esecuzioni pro capite rispetto a qualsiasi altro Paese al mondo, a parte la Cina ... it.euronews.com L'Iran condanna il blocco navale Usa nei suoi porti definendolo una violazione del cessate il fuoco. Teheran minaccia misure di ritorsione e ricorda il suo ruolo di custode dello Stretto di Hormuz, rifiutando ogni compromesso. x.com In #Iran, le autorità hanno condannato a morte altre quattro persone per le proteste di gennaio, tra cui una donna, . Non era mai successo. Si è parlato molto di un indebolimento del regime in seguito alla guerra. I fatti, però, raccontano altro: facebook