Internazionali d’Italia non solo Sky | una partita al giorno si vedrà anche in chiaro

Gli Internazionali d’Italia si svolgeranno a Roma dal 6 al 17 maggio 2026, con le principali stelle del tennis mondiale in campo sulla terra rossa del Foro Italico. La partita di apertura sarà visibile anche in chiaro, oltre che su Sky, con un match al giorno trasmesso gratuitamente. Jannik Sinner parteciperà all’evento, mentre l’attuale incertezza riguarda la presenza di Carlos Alcaraz, che si sta recuperando da un infortunio al polso.

Jannik Sinner ci sarà. Su Carlos Alcaraz c’è più di qualche dubbio visto l’infortunio al polso. Sale l’attesa per gli Internazionali d’Italia, in programma a Roma dal 6 al 17 maggio 2026 che vedrà i più forti tennisti in campo sulla terra rossa del Foro Italico. E la novità è che Sky – che ne detiene i diritti esclusivi – ha “scelto” TV8 come canale in chiaro per i match. Uno spettacolo atteso da tutti gli appassionati di tennis, soprattutto negli ultimi anni, da quando il tennis italiano è in continua espansione e sta sempre più accorciando le distanze con il calcio in termini di popolarità e ricavi. Da mercoledì 6 maggio quindi tutte le...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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