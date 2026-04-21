Infiorata di Gerano | 297 Anni di Storia

Quest’anno si celebra il 297° anniversario della Festa della Madonna del Cuore, un evento che ogni anno richiama numerosi partecipanti alla tradizionale infiorata, una tradizione secolare di grande rilievo nel paese. La manifestazione combina momenti religiosi e tradizioni artistiche, coinvolgendo la comunità locale e visitatori provenienti da fuori regione. La celebrazione si svolge in un contesto di continuità storica, mantenendo vivi i riti e le forme artistiche che si tramandano da quasi tre secoli.

Cosa: 297° anniversario della Festa della Madonna del Cuore e realizzazione della storica Infiorata secolare. Dove e Quando: Centro storico di Gerano (Lazio), da venerdì 24 aprile a lunedì 27 aprile 2026. Perché: Per ammirare un maestoso tappeto floreale che unisce devozione secolare, temi sociali contemporanei e la straordinaria partecipazione di un’intera comunità. Gerano, un pittoresco borgo incastonato nella rigogliosa cornice del Lazio, si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti e spettacolari dell’anno. Da venerdì 24 aprile fino a lunedì 27 aprile 2026, l’intera comunità celebrerà il 297° anniversario della Festa in onore della Madonna del Cuore.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Infiorata di Gerano: 297 Anni di Storia Gerano: annunciate le novità dell'Infiorata Notizie correlate Castelbuono, l’Infiorata ottiene il patrocinio nazionale per gli 800 anni dalla morte di San FrancescoCastelbuono si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo culturale e spirituale. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Gerano rinnova la tradizione: 297° anniversario e Infiorata per la Madonna del Cuore; Il museo delle scatole di latta di Gerano: dove i sogni fanno rumore di metallo. Gerano, l'infiorata candidata a sito UNESCO: la decisione nel 2026. A comunicarlo il ministro della CulturaL'Infiorata di Gerano, Comune della Valle dell Aniene a nord est di Roma tra i candidati UNESCO per il titolo: La tradizione delle infiorate e delle composizioni di arte effimera con materiali ... ilmessaggero.it L'infiorata secolare di Gerano sbarca negli UsaLa secolare infiorata di Gerano supera i confini nazionali e continentali e sbarca addirittura negli Stati Uniti d’America. Storico traguardo per i maestri infioratori del Comune di Gerano, oltre ... ilmessaggero.it GERANO - La tradizione si conferma: 297° anniversario e Infiorata per la Madonna del Cuore - Gerano si prepara alla Festa della Madonna del Cuore, giunta quest’anno al 297° anniversario, nei prossimi 25 e 26 aprile. Fede, tradizione, valori che si tramanda - facebook.com facebook