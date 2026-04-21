Incidente sulla Cassanese | il video

Un incidente si è verificato sulla strada Cassanese, coinvolgendo un tir e un autobus. Un video riprende la scena dell’impatto tra i due veicoli, avvenuto in un tratto della strada nel territorio comunale di Vignate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono ancora noti i dettagli sulle cause e le eventuali conseguenze per i mezzi coinvolti.