Incidente a Vallo della Lucania | auto sbanda e abbatte un albero a bordo strada

Un incidente si è verificato a Vallo della Lucania lungo via Pinto, dove un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero che si trovava lungo la strada. L'incidente è avvenuto senza coinvolgimento di altri veicoli e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

Brutto incidente a Vallo della Lucania, in via Pinto: per cause da accertare, un'auto è sbandata, finendo contro un albero a bordo carreggiata. Violento l'impatto, tanto che l'arbusto è stato abbattuto. Fortunatamente, tuttavia, non è stato registrato alcun ferito. Sul posto, la polizia.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente in via Delle Calabrie: auto sbanda, abbatte un palo e finisce sulla rotatoriaBrutto incidente, nella tarda serata di venerdì, in via delle Calabrie, a Salerno. Incidente a Baronissi, auto sbanda e si ribalta in stradaMomenti di paura, oggi pomeriggio, in via Convento, dove sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale Paura, oggi pomeriggio,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Frontale sulla statale 18, muore 55enne: c'è un indagato per omicidio stradale; Tragico incidente in Basilicata, muore un 23enne del Vallo di Diano; Incidente frontale tra auto e moto a Castellabate: ferito un ragazzo; S.S.18 Var 'Cilentana': cedimento stradale a Montano Antilia, scatta la chiusura totale. Incidente stradale a Vallo della Lucania: auto abbatte un albero in via PintoIncidente stradale in via Pinto a Vallo della Lucania: una Ford Focus abbatte un albero. Tre persone a bordo, nessun ferito. Rilievi della Polizia Municipale ... infocilento.it Incidente a Vallo, auto si schianta contro un palo: «come una bomba»Momenti di puro terrore sabato sera nel cuore di Vallo della Lucania, in via Gioacchino Murat, dove un violento incidente stradale ha fatto temere il peggio tra cittadini e passanti. Una ... ilmattino.it Vallo della Lucania, biblioteca intitolata al compianto senatore Francesco Castiello - Leggi: https://shorturl.at/0lpTf #francescocastiello facebook