In discoteca andate sempre accavallati | il diktat dei boss di Bari che trasforma i locali in trappole mortali
L’omicidio di Filippo Scavo, esponente di spicco del clan Strisciuglio, avvenuto il 18 aprile 2026 al Divinae Follie di Bisceglie, non è che l’ultimo tragico atto di un copione che si ripete da anni, e di cui si trova ampia traccia anche nelle carte della sentenza dell’inchiesta "Codice Interno".🔗 Leggi su Baritoday.it
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Domani ore 11.30 al Politecnico di Bari. x.com