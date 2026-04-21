Il sindaco Masci incontra il responsabile della Cisl locale Franco Pescara

Il 20 aprile scorso, nel municipio di Pescara, si è svolto un incontro tra il sindaco e il rappresentante della Cisl locale. La riunione si è tenuta alla presenza di entrambe le figure, senza ulteriori dettagli sui temi trattati o sulle decisioni prese. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo al contenuto della discussione o agli obiettivi dell'incontro.

Il 20 aprile scorso a palazzo di città si è tenuto un incontro fra il sindaco di Pescara Carlo Masci il responsabile della Cisl Pescara, Franco Pescara.L’incontro si è svolto in un clima cordiale e costruttivo, orientato al confronto e alla collaborazione futura. Nel corso del colloquio, la Csil.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Fallisce il blitz della sinistra a Pescara: Masci riconfermato sindacoLe toghe avevano dato ragione al campo largo e riaperto 23 seggi su 170 dopo due anni dalle elezioni. Pescara, Carlo Masci confermato sindaco del centrodestra sfiorando il 60 per cento. Fallisce il ricorso della sinistraOttime notizie da Pescara, dove i cittadini sono andati al voto per la tornata amministrativa. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il sindaco Masci incontra il responsabile della Cisl locale Franco Pescara; Pescara ospita la seconda edizione di Cinemadamare Extra: giovani filmmaker da tutto il mondo sfideranno il territorio. Il sindaco Masci incontra il responsabile della Cisl locale Franco PescaraIl 20 aprile scorso a palazzo di città si è tenuto un incontro fra il sindaco di Pescara Carlo Masci il responsabile della Cisl Pescara, Franco Pescara. L’incontro si è svolto in un clima cordiale e ... ilpescara.it Nominata la nuova Giunta di Pescara per il terzo mandato di MasciPESCARA - Questa mattina, nella sala Consiliare del Comune di Pescara, in Sindaco Carlo Masci ha presentato ufficialmente la nuova Giunta comunale. I delegati dal primo cittadino che ricopriranno il r ... ekuonews.it #ALTROVENEXT ***** In scena Alessandro Rapattoni. Nato a Pescara nel 1976, dopo la laurea in Lettere e una formazione in Counseling professionale, nel 2015 frequenta l’Accademia Teatrale Arotron, diretta da Franco Mannella, dove si diploma nel 2018. facebook