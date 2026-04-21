Il primo storico sciopero di una lavoratrice cinese

Una lavoratrice cinese ha partecipato al suo primo sciopero, affermando di aver avuto bisogno di molto coraggio per affrontare la decisione e chiedere aiuto. Questa azione rappresenta un momento significativo nel suo percorso lavorativo, segnando il suo ingresso in una forma di protesta che fino a ora non aveva mai intrapreso. La donna ha condiviso la sua esperienza, sottolineando la difficoltà di compiere un gesto di dissenso in un contesto lavorativo complesso.

“Sono una cittadina cinese. E per scioperare, per chiedere il vostro aiuto, ho avuto bisogno di tanto coraggio”. È così che si è presentata Cristina ai sindacalisti Sudd Cobas ed ai colleghi di lavori durante il picchetto al Macrolotto, a Prato. Una protesta all'apparenza come tante altre già.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sciopero di 4 ore all'Electrolux: "Una lavoratrice si è sentita male, ma non è stata chiamata l'ambulanza" Leggi anche: Martina Franca, centro storico: esplosione di una bombola Nel primo pomeriggio Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un sorpasso storico: gli italiani dicono addio al diesel e scelgono l'elettrico; Gli studenti domandano, Vescovi apre il cuore; Amazon, accordo storico con i sindacati in Italia: dal turno famiglia al divieto di controlli a distanza, cosa cambia per i dipendenti; L'aeroporto di Bratislava vola: +148% di passeggeri nel primo trimestre 2026, record storico. Sciopero delle farmacie private, in Toscana coinvolti 5mila lavoratoriSono circa 75.000 i dipendenti delle farmacie private in Italia, più o meno 5.000 in Toscana, la maggior parte delle quali donne. lanazione.it Farmacie private, sciopero il 13 aprile con manifestazione a Roma: in Toscana coinvolti 5mila dipendentiSciopero nelle farmacie private il 13 aprile con manifestazione a Roma. In Toscana coinvolti 5mila dipendenti. Contratto fermo da agosto 2024 ... gonews.it Il Primo maggio torna l'evento che unisce musica e impegno civile con artisti e attivisti per i diritti, la salute e il lavoro facebook Ariedo #Braida sui talenti italiani da big: “Di primo acchito non mi vengono nomi, il che la dice lunga sulle difficoltà del nostro calcio. Ripenso ai miei ragazzi della Cremonese, ma ormai sono già noti. #Carnesecchi è diventato uno dei migliori portieri in circola x.com