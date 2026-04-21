Il Paleofestival ha attirato più di 1.200 persone al Castello San Giorgio. Durante l’evento, le mura del castello si sono riempite di visitatori interessati a scoprire le attività e gli approfondimenti dedicati alla preistoria. Sono stati allestiti stand, laboratori e presentazioni che hanno coinvolto il pubblico per tutta la giornata. La manifestazione si è svolta senza particolari incidenti e ha visto una partecipazione numerosa rispetto alle precedenti edizioni.

La Spezia, 21 aprile 2026 – Le mura del Castello San Giorgio si sono trasformate in una macchina del tempo pulsante. La XIX edizione del Paleofestival, evento dedicato all'archeologia divulgativa e sperimentale curato da Donatella Alessi, ha chiuso i battenti registrando il passaggio di oltre 1.200 partecipanti, un dato che sancisce il primato della rassegna nel panorama ligure. Per un intero fine settimana, la fortezza cittadina è diventata un laboratorio a cielo aperto dove la conoscenza storica è passata attraverso il fare, superando la tradizionale barriera tra visitatore e reperto. Il progetto, coordinato da Donatella Alessi insieme all’archeologo e archeotecnico Edoardo Ratti, ha proposto oltre 40 attività, distribuite tra i giardini, le terrazze panoramiche e le sale interne, capaci di generare un’esperienza immersiva totale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Paleofestival conquista il Castello San Giorgio: oltre 1.200 partecipanti

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