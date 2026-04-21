Il futuro del Ridolfi la sfida della Uil | Oltre i voli diventi un polo industriale del volo

La Uil di Forlì ha annunciato che il futuro dell’aeroporto Luigi Ridolfi non si limiterà alle attività di volo e alle rotte commerciali. L’obiettivo è trasformarlo in un polo industriale dedicato all’aviazione, coinvolgendo progetti e iniziative che vadano oltre il semplice traffico passeggeri. La proposta prevede un cambiamento strutturale volto a sviluppare nuove attività legate al settore aeronautico.

Non solo passeggeri e rotte commerciali. Per la Uil di Forlì, il futuro dell’aeroporto "Luigi Ridolfi" si gioca su una partita molto più ampia: quella della trasformazione in un vero e proprio polo industriale dell’aviazione. A seguito dell’approvazione della nuova legge regionale su aeroporti.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Il futuro dell'aeroporto, la Uil avverte: "Il rilancio del Ridolfi passa da risorse e scelte politiche"C'è soddisfazione da parte della Uil Forlì al potenziamento dei voli operati da Ryanair all'aeroporto Ridolfi. Nuovi voli da Forlì con Ryanair, "Notizia importante per il rilancio del Ridolfi"La consigliera regionale Valentina Ancarani commenta così i nuovi collegamenti della compagnia aerea irlandese low coast per Cagliari e Londra... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il futuro dell'aeroporto, il Pd: Il Ridolfi è un caso unico, è un risorsa per l'intero sistema; Il consiglio comunale aperto per il futuro del Teatro Verdi; Futuro del Ridolfi, Cna preme sull'attuazione della nuova legge: Dalle intenzioni si passi ai fatti; Il mostro ha le ore contate. Ruspe sull’ex colonia Enel: A giugno aprirà un parco con giochi e palestra. Il convegno di Palazzuolo: Quale futuro per l’agricoltura nelle aree montanePALAZZUOLO SUL SENIO – Un tema impegnativo, quello del convegno tenutosi a Palazzuolo sul Senio, nella sala dell’azienda Novatec di Roberto Ridolfi. Ridolfi, coadiuvato da Phil Moschetti, ha promosso ... ilfilo.net AEROPORTO DI FORLI' "LUIGI RIDOLFI" - sostenitori facebook