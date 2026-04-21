Il dato scioccante sull' Inter | Napoli e Milan sono lontanissime

L'Inter si avvicina sempre più a conquistare il suo 21esimo scudetto, con un dato che mette in evidenza la distanza rispetto alle rivali Napoli e Milan. Attualmente, la squadra di Chivu mantiene un margine significativo in classifica, evidenziato dai punti di vantaggio e dalle prestazioni nelle ultime gare. Napoli e Milan sono molto distanti in termini di posizione e risultati, e questa differenza si riflette nel saldo punti tra le squadre.

L'Inter è sempre più vicina a conquistare il suo 21esimo scudetto e c'è un dato in particolare che evidenzia la superiorità della squadra di Chivu nei confronti delle rivali Milan e Napoli. Ne abbiamo parlato nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il dato scioccante sull'Inter: Napoli e Milan sono lontanissime McTominay scores BRACE as Napoli come back to draw vs. Inter Notizie correlate Leggi anche: Milan Inter, i rossoneri soffrono tantissimo in un dato: i nerazzurri lì sono… “Scudetto? Piede sull’acceleratore ma l’Inter…”: Conte non ha dubbi dopo Napoli-MilanAntonio Conte frena gli entusiasmi scudetto dopo il successo 1-0 contro il Milan: l’allenatore del Napoli riconosce il merito dell’Inter e fissa un... Contenuti di approfondimento Capuano commenta il dato scioccante che riguarda gli attaccanti del Milan: C’erano…Il dato riportato dal quotidiano e commentato dal giornalista lasciano senza parole ... msn.com Inter, la vittoria col Como nasconde un dato clamoroso: non accadeva dal 2013!Era dal 3 marzo 2013 contro il Catania (quando sulla panchina dell'Inter c'era Andrea Stramaccioni) che i nerazzurri non vincevano una trasferta di Serie A dopo uno svantaggio di 2 gol. A riportato è ... fantacalcio.it