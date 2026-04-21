L'episodio che va in onda stasera si intitola "Il giro di boa" ed è uno dei più significativi della serie di romanzi di Andrea Camilleri Il Commissario Montalbano torna in tv su Rai 1 stasera, martedì 21 aprile 2026, con l'episodio “Il giro di boa”, che mette al centro un caso complesso che s.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Commissario Montalbano, anticipazioni stasera 21 aprile 2026: il ritrovamento di un corpo in mare, la morte di un bimbo e il traffico di esseri umani

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