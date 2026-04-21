Il Castello-Lenz Fondazione | progetto Permanente Resistenza e Olocausto
Il 21 aprile alle 10.30 nella Sala Consiliare del Comune di Parma si terrà l'inaugurazione di ‘IL CASTELLO’, una nuova installazione site-specific realizzata dalla Lenz Fondazione. L'evento si svolge in occasione delle celebrazioni del 25 aprile e presenta un progetto permanente che affronta temi legati alla resistenza e all’olocausto attraverso un’opera artistica dedicata.
Si inaugura il 21 aprile alle ore 10.30 nella Sala Consiliare del Comune di Parma ‘IL CASTELLO’, la nuova creazione site-specific di Lenz Fondazione per le Celebrazioni del 25 Aprile. A conferma della centralità poetico-politica del Progetto permanente sui temi della Resistenza e dell’Olocausto.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Inaugurazione ‘Il castello’ – Lenz Fondazione il 21 aprile nella Sala del Consiglio Comunale facebook