Il 21 aprile 2026 segna il centenario della nascita della regina Elisabetta, un anniversario cui si sono dedicati numerosi eventi a Londra. Tra le celebrazioni, ha partecipato anche il re Carlo, presente in prima fila. La giornata è stata caratterizzata da varie manifestazioni pubbliche e private per ricordare la figura della sovrana e il suo impatto sulla storia del regno.

Oggi, 21 aprile 2026, è un grande giorno nel Regno Unito. Si celebrano, infatti, i 100 anni dalla nascita della regina Elisabetta. La compianta sovrana è dal 2022 che non c’è più ma il suo ricordo è ancora molto forte, non solo tra i sudditi. Per questo re Carlo – e non solo – ha scelto di celebrare la compianta madre con una serie di eventi a lei dedicati. I 100 anni della regina Elisabetta: l’omaggio di re Carlo. Il 21 aprile 1926 veniva al mondo la futura regina Elisabetta. Alla nascita la giovane principessa non pensava che, un giorno, sarebbe salita sul trono: se lo zio Edoardo VIII, nel 1936, non avesse abdicato, lei avrebbe continuato ad avere una vita defilata nella royal family.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 21 aprile 2026 la regina Elisabetta avrebbe compiuto 100 anni. Tanti gli eventi per commemorarla a Londra. Con re Carlo in prima fila

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