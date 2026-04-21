I jeans da ragazza della porta accanto i vestiti boho l' amore per Valentino e la svolta rock | l' evoluzione di stile di Anne Hathaway dal 2001 a oggi

Dal 2001 a oggi, l’evoluzione dello stile di Anne Hathaway si è manifestata attraverso cambi di abbigliamento e atteggiamento. Quando partecipò alla prima mondiale di un film di grande successo, indossava un look semplice con jeans e t-shirt, mentre oggi si presenta con abiti boho, ispirazioni rock e una predilezione per il brand Valentino. La sua evoluzione ha accompagnato il percorso artistico e personale dell’attrice.

Alla prima mondiale del film Il Diavolo Veste Prada 2, Anne Hathaway ha chiuso il cerchio. Vent’anni fa, quando fu scelta per il ruolo di Andy, era uno dei nuovi volti di Hollywood, la ragazza della porta accanto in jeans e t-shirt. Oggi è una star di Hollywood (con cinque film in uscita quest’anno) e uno stile più deciso e d’impatto. I look di Anne Hathaway – vibranti, colorati e con un pizzico di rischio – sono sempre i più fotografati sul tappeto rosso, ma vi ricordate come era agli esordi? Com’era Anne Hathaway negli anni Duemila. Il grande pubblico ha conosciuto Anne Hathaway nei panni della Pretty Princess Mia Thermopolis. Il terzo capitolo, tra l’altro, dovrebbe essere già in lavorazione, segnando il ritorno dell’attrice nel fittizio regno di Genovia, dove tutto è iniziato.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - I jeans da ragazza della porta accanto, i vestiti boho, l'amore per Valentino e la svolta "rock": l'evoluzione di stile di Anne Hathaway dal 2001 a oggi. Notizie correlate Lo stile di Anne Hathaway ha la firma di un pesareseC’è un po’ di Pesaro nella New York fashion week, la settimana della moda che ha ufficialmente preso il via mercoledì scorso trasformando la Grande... Anne Hathaway regina di stile: abito trasparente alla prima di “Mother Mary”Anne Hathaway è da sempre una delle attrici più stilose eleganti e chic del firmamento Hollywoodiano. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Jeans larghi con orlo sfrangiato e décolleté nere con tacco: la combo casual chic della primavera (vedi Anne Hathaway); Amal Clooney in jeans riaccende lo spirito Y2K di Claudia Schiffer; I pantaloni cargo primaverili per un look raffinato e confortevole. Com’era Anne Hathaway negli anni DuemilaIl grande pubblico ha conosciuto Anne Hathaway nei panni della Pretty Princess Mia Thermopolis. Il terzo capitolo, tra l’altro, dovrebbe essere già in lavorazione, segnando il ritorno dell’attrice nel ... amica.it Jeans larghi con orlo sfrangiato e décolleté nere con tacco: la combo casual chic della primavera (vedi Anne Hathaway)L'attrice è stata fotografata a New York con una delle sue formule di stile preferite, tutta giocata sui contrasti ... vogue.it ScreenWeek Cinema & Serie. Lady Gaga · RUNWAY. Premiere mondiale de Il Diavolo Veste Prada 2 AVANGUARDIA PURA Al Lincoln Center di New York, red carpet stellare con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci e Lady Gaga. #M facebook Anne Hathaway fotografata da Jonny Marlow per il numero World’s Most Beautiful di People Magazine x.com