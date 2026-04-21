I carabinieri traslocano nell' ex municipio | è operativa la stazione di Tribiano

Dal 17 aprile 2026, i carabinieri hanno iniziato a utilizzare la nuova stazione situata nell’ex municipio di Tribiano, in strada comunale 705. La struttura è ora operativa e pronta per le attività di controllo e vigilanza nel territorio. La sistemazione avviene dopo il trasferimento dalla sede precedente, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti alla comunità locale.

Dal 17 aprile 2026 è operativa la nuova stazione dei carabinieri di Tribiano, con sede in strada comunale 705 all’interno dell’ex municipio. La caserma è competente per i territori di Tribiano e Paullo e sostituisce la precedente stazione di Paullo, non più attiva.Resta immutato l'impegno.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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