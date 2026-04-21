I 10 anime più popolari della primavera 2026 in Giappone

La primavera 2026 in Giappone si distingue per una stagione di anime molto variegata, con una vasta scelta di titoli che spaziano tra sequel molto attesi e nuove serie che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Sono stati annunciati diversi progetti, alcuni già in fase di produzione, altri pronti a debuttare nelle reti televisive e in streaming. La lista delle dieci serie più popolari riflette questa varietà, attirando un pubblico numeroso e appassionato.

La stagione anime primavera 2026 si conferma una delle più ricche degli ultimi anni, tra sequel attesissimi e nuove produzioni destinate a lasciare il segno. Abbiamo parlato di Nippon Sangoku, anime rivelazione in Italia, e di Witch hat atelier (Atelier of witch Hat), l’ode all’arte, ma che ne pensa il Giappone dei nuovi anime usciti ad aprile? A fotografare le preferenze del pubblico giapponese è Niconico (secondo CBR ), che ha pubblicato la sua classifica ufficiale basata su visualizzazioni, accessi e interazioni degli utenti. Udite udite, in vetta non troviamo ne’ Atelier of witch hat, ne’ Nippon Sangoku, bensì Daemons of the Shadow Realm (Yomi no Tsugai), adattamento firmato Bones Film del manga di Hiromu Arakawa, già celebre per Fullmetal Alchemist.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - I 10 anime più popolari della primavera 2026 in Giappone Osaka Castle in Bloom The Spring Experience You Need to See Notizie correlate One Piece riparte con l'anime: Crunchyroll svela la data di debutto più attesa della primavera 2026Dopo settimane di attesa e speculazioni, One Piece torna finalmente a fissare una rotta chiara. Ace of Diamond, dopo più di 5 anni torna l'anime su uno degli sport più apprezzati in GiapponeUn titolo rimasto in sospeso per anni riemerge senza preavviso, trasformando l'attesa in qualcosa di concreto, quasi difficile da metabolizzare. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'anime più interessante di sempre? Ecco la top 10 secondo il pubblico giapponese; Il Giappone vuole investire sempre di più negli anime; Il Giappone punta ad aumentare il mercato estero degli anime (e non solo) con obiettivi ambiziosi; Matsuri 2026: le migliori feste locali a Tokyo e in Giappone. L'anime più interessante di sempre? Ecco la top 10 secondo il pubblico giapponeseUn maxi-sondaggio tra oltre 55.000 fan giapponesi decreta i 10 anime più interessanti: sorprende l'assenza di One Piece. anime.everyeye.it Gli antagonisti anime più apprezzati dal pubblico giapponese in questa top 10La top 10 degli antagonisti anime più amati dal pubblico giapponese, tra icone senza tempo e nuovi villain che hanno conquistato i fan. anime.everyeye.it L'eccellenza farmaceutica italiana conquista Tokyo: l’export in Giappone segna un record storico del +56,8% facebook Aoshima, l’isola dei gatti in Giappone sta scomparendo silenziosamente: oggi restano solo 40 animali - Oggi l’animale più giovane ha 7 anni e, in assenza di nuove nascite, la presenza dei gatti è destinata a ridursi ulteriormente, fino a scomparire x.com