H&M chiude 160 negozi Zara incassa utili record | E’ il trionfo dell’imitazione del lusso Oggi vince lo status non l’attenzione all’ambiente

Il settore del fast fashion sta attraversando un momento di forte cambiamento, con alcune grandi catene che riducono la presenza sul mercato e altre che registrano risultati record. Recentemente, un noto marchio ha annunciato la chiusura di 160 negozi, mentre una concorrente ha comunicato utili storici nel suo ultimo trimestre. Questo scenario riflette le diverse strategie adottate dalle aziende e le sfide legate alla sostenibilità e alle preferenze dei consumatori.

Il mercato del fast fashion vive una scissione senza precedenti: da una parte c’è H&M, che annuncia la chiusura di 160 negozi nel mondo (incluso il maxi-store di Roma Tuscolana, che chiuderà il 10 maggio, e l’atelier parigino di & Other Stories ); dall’altra c’è Inditex, casa madre di Zara, che chiude l’anno fiscale con utili record in crescita del 6% e un fatturato di 40 miliardi di euro. Due colossi dello stesso settore che, a fronte dello stesso scenario economico, ottengono risultati diametralmente opposti. La ragione non risiede nei bilanci o nelle logiche industriali, ma in un paradosso sociale: il fallimento della “via sostenibile” scelta dal colosso svedese e il trionfo della strategia dell’ “imitazione del lusso” messa in atto dal marchio spagnolo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - H&M chiude 160 negozi, Zara incassa utili record: “E’ il trionfo dell’imitazione del lusso. Oggi vince lo status, non l’attenzione all’ambiente” Notizie correlate Leggi anche: Perché H&M chiude 160 negozi, Barchiesi di Reputation Manager: “L’etica non basta, Zara ha un approccio più pragmatico” H&M chiude 160 negozi, anche in Italia: quanti lavoratori sono a rischioIl gruppo svedese H&M annuncia la chiusura di 160 negozi nel corso del 2026 e il taglio coinvolge direttamente anche l’Italia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: H&M chiude 160 negozi: la crisi del colosso del fast fashion (che tocca anche l'Italia); Perché H&M chiude 160 negozi, Barchiesi di Reputation Manager: L'etica non basta, Zara ha un approccio più pragmatico; H&M chiude 160 negozi nel 2026. Nel piano tagli anche per l'Italia; H&M chiude 160 negozi, anche in Italia: quanti lavoratori sono a rischio. H&M chiude 160 negozi nel 2026. Nel piano tagli anche per l'ItaliaIl gruppo svedese del fast fashion sta attuando un piano per ridimensionare la rete dei suoi negozi per il 2026. Punterà di più sull’online e sui punti vendita più performanti. Secondo quanto emerge, ... tg24.sky.it H&M chiude 160 negozi nel 2026: il piano taglia anche l’Italia, ecco lo store che chiude per primoNon è solo una crisi globale: il piano di ridimensionamento di H&M colpisce direttamente la rete retail italiana. Tra nuovi investimenti a Bari e il nodo dei lavoratori a chiamata, come cambia il volt ... today.it Al via i lavori di asfaltatura in via Zara: dal 22 al 28 aprile cambia la viabilità in centro facebook Zara/Zadar Cerimonia ufficiale con ambasciatore e istituzioni per l’insediamento della Comunità italiana «Girolamo Luxardo» lavoce.hr/ultime-notizie… x.com