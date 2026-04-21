Al cantiere Overmarine di Viareggio, è stata varata la prima imbarcazione del modello Mangusta GranSport 34, costruita per un armatore statunitense. L’evento si è svolto il 21 aprile 2026, segnando un nuovo passaggio nella produzione di questa linea di imbarcazioni. La nuova unità è stata consegnata a un cliente internazionale, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Viareggio, 21 aprile 2026 – Al cantiere Overmarine di Viareggio, è entrata in acqua la prima unità del Mangusta GranSport 34. Un momento che segna l’inizio di un aggiornamento per la linea Mangusta GranSport, raccogliendo l’eredità del precedente Mangusta GranSport 33, modello pluripremiato di cui sono state consegnate dodici unità, ed evolvendone la visione in chiave più attuale sia dal punto di vista estetico che tecnologico. Progettato dal designer Alberto Mancini in collaborazione con l’Ufficio Engineering di Overmarine Group, il Mangusta GranSport 34 nasce dall’incontro tra linee sportive e decise, prestazioni rilevanti e un’idea di bordo sempre più versatile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grande nautica, varato al cantiere Overmarine il Mangusta GranSport 34. Va a un armatore americano

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