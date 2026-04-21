Dal 2000, i Laureus Awards riconoscono annualmente le eccellenze dello sport a livello mondiale. L'evento vede la partecipazione di numerosi sponsor e coinvolge atleti di diverse discipline. Tuttavia, l'interesse generale verso questa cerimonia sembra essere diminuito nel tempo, con un pubblico che si mostra meno coinvolto rispetto alle edizioni passate. La manifestazione si svolge in diverse città e rappresenta un appuntamento fisso nel calendario sportivo internazionale.

Dal 2000 i Laureus Awards premiano ogni anno il meglio dello sport mondiale, con molti sponsor ma poca presa sul grande pubblico Nella sera del 20 aprile sono stati assegnati a Madrid i Laureus World Sports Awards, che qualcuno talvolta prova a presentare come gli “Oscar dello sport”, con evidente richiamo ai ben più noti premi del cinema. I Laureus Awards sono finanziati da importanti aziende, tra cui Mercedes-Benz e Richemont, ed esistono dal 2000, quando Nelson Mandela fece un discorso, poi molto citato e celebrato, sul potere dello sport di «cambiare il mondo». Quest’anno l’evento è stato presentato dal tennista Novak Djokovic e dalla sciatrice freestyle Eileen Gu, mentre in passato tra i presentatori c’erano stati gli attori Bill Murray, Samuel L.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli “Oscar dello sport” che non interessano granché

Notizie correlate

Leggi anche: Carlos Alcaraz ha indossato il suo Rolex migliore per gli Oscar dello sport

Djokovic ed Eileen Gu fanno storia ai Laureus Awards: Sinner in lizza per l’Oscar dello sportLunedì 20 aprile, il Palacio de Cibeles di Madrid si trasformerà ancora una volta nel tempio dello sport mondiale: la sua suggestiva Glass Gallery...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Alcaraz, Sabalenka, Norris, Yamal e McIlroy tra i vincitori dei Laureus Sports Awards; Laureus Awards 2026 su Sky: in corsa anche Sinner; Laureus World Awards, Djokovic e Gu co-conducono cerimonia premiazione degli Oscar dello Sport; Alcaraz batte Sinner, Pogacar e Duplantis: lo spagnolo è lo sportivo dell'anno.

Gli Oscar dello sport che non interessano granchéDal 2000 i Laureus Awards premiano ogni anno il meglio dello sport mondiale, con molti sponsor ma poca presa sul grande pubblico ... ilpost.it

Djokovic ed Eileen Gu conducono i Laureus Awards 2026: a Madrid gli Oscar dello sportL'edizione 2026 riunirà grandi nomi dello sport, dell'intrattenimento e della cultura per celebrare eccellenza, resilienza e ispirazione ... spaziotennis.com

La Stampa. . L’attrice premio Oscar, in un’intervista al New York Times, ha commentato le parole del collega Timothée Chalamet che qualche settimana fa ha sollevato non poche polemiche giudicando l’opera e il balletto discipline di poca importanza per il gr facebook

Il 17 aprile è morto a 68 anni Oscar Schmidt, il più forte e importante giocatore di basket brasiliano e uno dei migliori tiratori di sempre. x.com