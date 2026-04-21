Giulia De Lellis | Ero gelosa di Tony Effe lo chiamavo quasi ogni ora Gli ho proposto di sposarci a Las Vegas

Durante un episodio del podcast condotto da Diletta Leotta, Giulia De Lellis ha condiviso dettagli sulla sua relazione con Tony Effe, padre della loro prima figlia. Ha parlato di aver provato gelosia nei confronti di lui, di averlo chiamato quasi ogni ora, e di avergli proposto di sposarsi a Las Vegas. Ha anche ricordato la gravidanza e il rapporto di coppia, sottolineando la presenza di entrambi come genitori.

Ospite del podcast di Diletta Leotta, Giulia De Lellis ha ripercorso la gravidanza e la storia d'amore con Tony Effe, padre della loro prima figlia Priscilla: "Non immagino la mia vita senza di lui, siamo due genitori presenti. Durante la gravidanza ero gelosa, lo chiamavo anche 20 volte". E sul tema matrimonio: "Gli ho proposto di andare a Las Vegas a sposarci".🔗 Leggi su Fanpage.it

Giulia De Lellis festeggia il suo 30º compleanno

Notizie correlate

Leggi anche: Tony Effe sul matrimonio con Giulia De Lellis: “Lei vorrebbe tanto, io no”, poi spiega il motivo

“Tony Effe e Giulia De Lellis si sposano”, l’indizio delle foto in atelier e la prova degli abitiGiulia De Lellis e Tony Effe si sposano? Si è riacceso il gossip sulle nozze della coppia dopo che l'influencer ha pubblicato alcuni scatti in un...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Giulia De Lellis: Mia figlia sui social? Sono bloccata, il web è pieno di persone disturbate, maniache e perverse. Prima ero più ingenua; Giulia De Lellis svela perché non mostra mai la figlia Priscilla: Ho dovuto farlo; Giulia De Lellis e il mistero del numero 7 legato alla figlia: L'abbiamo concepita quel giorno; Giulia De Lellis non mostra la figlia sui social, la scelta per proteggerla: Mi blocco, il mondo è pericoloso.

Giulia De Lellis: Ero gelosa di Tony Effe, lo chiamavo quasi ogni ora. Gli ho proposto di sposarci a Las VegasOspite del podcast di Diletta Leotta, Giulia De Lellis ha ripercorso la gravidanza e la storia d’amore con Tony Effe, padre della loro prima figlia Priscilla: Non immagino la mia vita senza di lui, ... fanpage.it

''Ci ha provato a dirmi andiamo a Las Vegas'': Giulia De Lellis svela la proposta fatta dal compagno Tony Effe sulle nozze''Ci ha provato a dirmi andiamo a Las Vegas'': Giulia De Lellis svela la proposta fatta dal compagno Tony Effe sulle nozze ... gossip.it

Giulia De Lellis è semplicemente fantastica facebook