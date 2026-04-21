Giostrina per disabili ' ingoiata' dalle sterpaglie Antropoli | Abbandono totale
Nell’area verde di via Mariani si trova una giostrina destinata ai bambini con disabilità, ora nascosta tra le sterpaglie. La presenza di piante alte e incolte circonda il gioco, che appare abbandonato da tempo. La situazione suggerisce un livello di degrado e trascuratezza nell’area, che sembrano proseguire senza interventi di manutenzione o cura recenti. La condizione viene segnalata come un esempio di abbandono totale.
Degrado nell’area verde di via Mariani, dove anche la giostrina per disabili è ingoiata dalla sterpaglie. A segnalare le pessime condizioni del parchetto il consigliere comunale Massimo Antropoli che evidenzia la totale mancanza di attenzione dell’amministrazione comunale verso i più piccoli.🔗 Leggi su Casertanews.it
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