Genoa rigenerato da De Rossi la ricetta di DDR per l’impresa Grifone | tra campo e mercato ecco cosa ha fatto davvero la differenza

Il Genoa si è affidato a Daniele De Rossi per rilanciarsi nel campionato, ottenendo 33 punti in 23 partite. L’allenatore ha portato novità sia in campo che nella gestione della squadra, contribuendo a migliorare le performance del club. Durante questa stagione, il Grifone ha conquistato risultati significativi che hanno influito sulla sua posizione in classifica, dimostrando un percorso di crescita sotto la guida di De Rossi.

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